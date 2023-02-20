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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 17:27
136
Сегодня, 17:27
136
Фото: pixabay.com

Трое казахстанцев были задержаны в Южной Корее

Трое граждан Казахстана были задержаны в Республики Корея, передает BaigeNews.kz

"По информации иммиграционных властей Республики Корея были задержаны три гражданина Казахстана. Двое из них арестованы, а третий был выпущен под подписку о невыезде из страны. Уголовное дело по данному вопросу направлено в местную прокуратуру. Граждане подозреваются в создании поддельных историй о заявках на получение статуса беженца и в подготовке поддельных документов иностранцам, в том числе гражданам Казахстана через социальные сети", - рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. 

По его словам, следствием было установлено, что они ложно подали заявление о предоставлении статуса беженца ряду иностранцев, проживающих в Корее. 

"В соответствии с корейским законом "О защите персональных данных" правоохранительные органы Южной Кореи отказались предоставлять персональные данные и иную информацию о задержанных в посольство Казахстана. В свою очередь задержанные граждане Казахстана не обращались в наше посольство в Сеуле и не заинтересованы в предоставлении информации сотрудникам посольства", - добавил он. 

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#Сеул #казахстанцы #задержание
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:27
136
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