Трое казахстанцев были задержаны в Южной Корее

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Трое граждан Казахстана были задержаны в Республики Корея, передает BaigeNews.kz.

"По информации иммиграционных властей Республики Корея были задержаны три гражданина Казахстана. Двое из них арестованы, а третий был выпущен под подписку о невыезде из страны. Уголовное дело по данному вопросу направлено в местную прокуратуру. Граждане подозреваются в создании поддельных историй о заявках на получение статуса беженца и в подготовке поддельных документов иностранцам, в том числе гражданам Казахстана через социальные сети", - рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

По его словам, следствием было установлено, что они ложно подали заявление о предоставлении статуса беженца ряду иностранцев, проживающих в Корее.