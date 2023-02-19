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  • Трое детей из Алматинской области остались отрезаны от мира из-за талых вод
рixabay Сегодня, 05:33
196
Сегодня, 05:33
196
Фото: рixabay

Трое детей из Алматинской области остались отрезаны от мира из-за талых вод

Трое несовершеннолетних мальчиков из-за разлива талых вод из арычной сети и подтопления поляны, остались отрезанными от населенного пункта в Алматинкой области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, инциеднт произошел 18 февраля. 

"В 18.15 часов на пульт  дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Узынагаш Жамбылского района за скотным рынком "Аманат", трое несовершеннолетних мальчиков из-за разлива талых вод из арычной сети и подтопления поляны, остались  отрезанными от населенного пункта. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Департамента по ЧС.По прибытию выяснилось, что они играли на поляне и из-за подъема талых вод не смогли самостоятельно вернуться домой", - рассказали в ДЧС Алматинской области

Силами сотрудников и техники ОЧС Жамбылского района дети были благополучно эвакуированы. В медицинской помощи не нуждались.

 

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#дети #ДЧС
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:33
196
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