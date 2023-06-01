Триумф казахстанского бокса в Ташкенте: повторим ли в Париже-2024?

Фото: Альберт Ахметов

Сборная Казахстана по боксу на завершившемся в Ташкенте чемпионате мира по боксу выступила триумфально. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, можно ли считать показанный результат рекордным, и почему на Олимпийских играх 2024 повторить его будет не так-то просто.

Выступление сборной на мировом первенстве по боксу вызвало в Казахстане восторг и восхищение. Четырех чемпионов мира – Санжара Ташкенбая (48 кг), Махмуда Сабырхан (54 кг), Асланбека Шымбергенова (71 кг) и Нурбека Оралбай (80 кг) осыпали наградами как организаторы турнира в Ташкенте – Международная федерация любительского бокса IBA, так и Казахстанская федерация бокса.

Если от IBA чемпионы мира получили по 200 тысяч долларов, то от президента КФБ победители получили еще по 100 тысяч долларов. Кроме того, от государства за золото чемпионата мира, согласно закону РК о физкультуре и спорте, каждому из боксеров положено по 15 тысяч долларов единовременно.

Серебряный призер Дулат Бекбауов (67 кг) был премирован 100 тысячами долларов от IBA, 50 тысячами от главы КФБ, кроме того, за серебро чемпионата мира от государства ему причитается 7 тысяч долларов единовременно.

Также премии КФБ получили тренеры, комплексная научная группа, мамы чемпионов и призеров. Свои призовые получила и женская сборная по итогам женского чемпионата мира-2023 в Дели. Премий удостоились серебряные призерки Карина Ибрагимова и Ляззат Кунгейбаева (по 30 тысяч долларов каждой от КФБ, по 7 тысяч долларов от государства), а также бронзовые медалистки Алуа Балкибекова, Валентина Хальзова и Фариза Шолтай (по 10 тысяч долларов каждой от КФБ, по 5 тысяч от государства).

Если говорить о нематериальном вознаграждении, то мужская сборная по боксу сразу после показанного блестящего результата получила поздравления от Главы государства и побывала у него на приеме, а болельщики буквально на руках носили наших героев.

Лучший результат в истории?

Если обратиться к сухим цифрам, то за всю историю своего участия на чемпионатах мира по боксу мужская команда Казахстана на одном турнире выигрывала 4 золотые медали лишь однажды – в 2013 году, когда мировое первенство проходило в Алматы. Так что, по статистике, результат, показанный сборной Казахстана на чемпионате мира-2023, действительно уникальный и войдет в историю отечественного спорта. Однако, скептики могут сделать важную ремарку.

(Фото Альберт Ахметов)

Чемпионат мира в 2023 году проходил в условиях раскола в мире любительского бокса. Проводившую турнир IBA с 2019 года не признает Международный олимпийский комитет, а чемпионат мира в 2023 году бойкотировал целый ряд стран, в том числе таких боксерских держав, как США, Великобритания, Украина, Ирландия, к тому же, вопреки рекомендациям МОК, на чемпионате мира команды России и Беларуси выступали под своими национальными флагами. Кроме того, результаты нынешнего чемпионата мира не влияют на распределение олимпийских лицензий.

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев отметил, что несмотря на бойкот турнира со стороны ряда стран, число его участников оказалось рекордным.

"Статистика показывает, что этот чемпионат в Ташкенте по количеству стран-участниц превосходил другие в два раза. Были новые страны, которые участвовали впервые, была сильная конкуренция. Что касается бойкота со стороны ряда стран. Сегодняшняя ситуация в мировом боксе непростая, создана новая организация. Для нас, конечно же, основная задача - это Олимпийские игры. Но что касается самого чемпионата мира, который проводит IBA, к сожалению или к счастью, альтернативного чемпионата мира по боксу среди любителей сейчас нет, поэтому мы будем участвовать дальше и продвигать интересы Казахстана, нашей команды", - заверил глава КФБ.

Бойкот? Болельщики не поймут

Еще перед отъездом на чемпионаты мира среди мужчин и женщин Кенес Ракишев говорил нам, что болельщики не поймут наши сборные, если они примут решение о бойкоте турнира IBA. И вправду, бокс в Казахстане – спорт №1, и болельщики с нетерпением ждут красивых побед от казахстанских спортсменов на каждом соревновании в боксерском календаре.

Абу Жолдасов из Жанаозена активно поддерживает казахстанских боксеров с 2011 года. Именно тогда он впервые поехал на чемпионат мира по боксу в Баку как болельщик, за свой счет.

"Мой товарищ, тренер по боксу Марат Жакиев предложил мне поддержать наших боксеров на трибунах чемпионата мира в Баку. Его воспитанники сражались на ринге, а я поддерживал их с трибун. На следующие чемпионаты мира тоже всегда ездил. Иногда собирал 5 – 10 казахов, один раз в 2015 году я один поехал в Ташкент. И несмотря на то, что семитысячная арена тогда была забита местными болельщиками, я один стоял с барабаном и флагом Казахстана и болел за наших", - вспомнил Абу Жолдасов.

Он считает, что сегодня назрела необходимость открытия фан-клуба сборной Казахстана по боксу, чтобы за нашими боксерами на соревнования ездили те болельщики, которые любят Родину.

"Фан-клуб должен ездить и поддерживать боксеров, которые завоевывают медали, прославляют Казахстан на весь мир. Мы видели, какой фурор был в Ташкенте сейчас, в 2023-м, как гимн пели. Это наша душа!", - восклицает Абу Жолдасов.

Он уверен, что сборная Казахстана должна побеждать на любом турнире, и прогнозирует, что на Олимпийских играх в Париже казахстанские боксеры выиграют 2 золота, но с одним условием – если казахстанские болельщики смогут попасть на трибуны.

"Поехать готовы, да хоть 100 тысяч человек, было бы финансирование. Если нас отправить, мы весь Париж перекричим, поддерживая Казахстан. А боксеры при такой мощной поддержке на ринге докажут, что они сильнейшие в мире, а мы за рингом докажем свое", - уверен Абу.

Самыми преданными болельщиками спортсменов являются не только соотечественники, но и родные и близкие. Мама чемпиона мира и капитана сборной Асланбека Шымбергенова призналась, что редко смотрит бои сына, так как сильно переживает.

"Сейчас только финальный бой смотрела, потому что была уверена, что он победит. Чувствовала это, но всей семьей, конечно, волновались. На сам чемпионат не ездила, смотрела по телевизору, сын сам не захотел, чтобы мы там были на трибунах", - сказала Анар Шымбергенова.

К слову, после возвращения домой капитана сборной ждал праздничный торт. Как рассказала мама чемпиона, так его поощряли после побед в детстве, но и сейчас, несмотря на то, что у него самого уже семья и трое детей, без праздничного чаепития не обошлось.

Соломоново решение

Следуя мудрой многовекторной политике, которую проводит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в Казахстанской федерации бокса намерены продвигать интересы казахстанского бокса, как в Международном олимпийском комитете, так и в рамках IBA.

"Мы готовимся теперь к получению олимпийских лицензий на Игры-2024 в Париж. Основная их доля будет разыграна на Азиатских играх, потом будет еще два лицензионных турнира, на проведение которых мы подали заявку, один из них, надеемся, пройдет в Казахстане. У нас очень хорошие шансы получить максимум лицензий. Париж-2024 – основная цель. Но также в этом году Казахстан получил от IBA право провести чемпионат мира среди женщин 2024 года в Астане. Это тоже подготовка к Олимпийским играм для нашей сборной", - сообщил Ракишев.

Пока болельщики празднуют успех сборной, тренерский штаб сборной уже подготовил план тренировок для каждого боксера, чтобы вывести из на пик формы к лицензионному турниру – Азиатским играм. Свежеиспеченные чемпионы мира и призеры чемпионатов мира расслабиться вряд ли смогут, ведь послаблений для них тренеры делать не собираются.

"Я считаю, что в команде должна быть конкуренция, и в этой конкуренции победит сильнейший, это будет чистая победа. Кто победит, тот и пройдет, должен взять и сделать, других вариантов нет", - пояснил главный тренер мужской сборной Мырзагали Айтжанов.

До Олимпийских игр-2024 в Париже остается чуть больше года, и болельщики будут с особым нетерпением ждать выступления команды Казахстана на главных стартах четырехлетия. И спортсмены, и тренеры обещают не подвести, и в любых условиях сделать все от них зависящее, чтобы порадовать соотечественников яркими победами и россыпью наград.