Три схрона с оружием обнаружили в Алматинской области
Сегодня, 16:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:02Сегодня, 16:02
87Фото: КНБ РК
КНБ при координации Генпрокуратуры в рамках оперативно-розыскных мероприятий в Алматинской области обнаружены три схрона с оружием, передаёт BaigeNews.kz.
"Изъято четыре автомата Калашникова и три магазина к ним, пистолет Макарова, карабин, охотничье ружьё, а также 65 патронов различного калибра. По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время "январских событий", - сообщили в КНБ РК.
Проводится досудебное расследование.
Самое читаемое
- Регионы Казахстана начали резать свои бюджеты
- Накачивали наркотиками и насиловали: страшное преступление против школьницы расследуют в Каскелене
- "Сына сильно бьёт": после сообщения в Instagram детей отобрали у семьи из пригорода Павлодара
- Разгромом закончился матч Куламбаевой за выход в финал турнира в Индии
- Пытаетесь заставить игроков умирать: Касаткина высказалась перед матчем с Рыбакиной