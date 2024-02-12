Три схрона с оружием обнаружили в Алматинской области

КНБ при координации Генпрокуратуры в рамках оперативно-розыскных мероприятий в Алматинской области обнаружены три схрона с оружием, передаёт BaigeNews.kz.

"Изъято четыре автомата Калашникова и три магазина к ним, пистолет Макарова, карабин, охотничье ружьё, а также 65 патронов различного калибра. По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время "январских событий", - сообщили в КНБ РК.