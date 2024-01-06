Три новые школы открыли в Астане

С третьей учебной четверти в столице распахнут свои двери ещё три школы. Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

Это школы по пр. Туран и ул. № 24 на 2400 ученических мест (в две смены), новый корпус на 1200 мест (в две смены) на территории школы № 5, школа в районе пр. Туран для одаренных детей "Зерде" (за ледовым дворцом "Барыс Арена").

По данным акима Астаны, всего с начала учебного года в городе построили 11 школ. До конца текущего учебного года планируется открыть ещё четыре школы.

"Сегодня во время объезда ознакомился с ходом их строительства. Поручил строить учебные заведения качественно и в срок. Кроме того, по поручению Главы государства в городе реализуем нацпроект "Комфортная школа". В рамках проекта в период с 2024-2025 годы построим 24 школы нового формата почти на 90 тысяч ученических мест (в две смены). 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Есиль и Нура", — написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

Всего же до 2027-2028 годов в Астане планируют построить более 80 школ почти на 200 тысяч ученических мест. Дети будут учиться в них в две смены.

В Казахстане по итогам 2023 года открылись 43 школы, построенные на деньги, изъятые у коррупционеров. Это позволило решить в стране вопрос трёх аварийных и 13 трёхсменных школ. С появлением новых объектов образования в регионах появилось дополнительно 54,4 тысячи новых ученических мест.