Компания-подрядчик требует взыскать с акимата Павлодара 300 млн тенге

Представители компании, которая еще в 2022 году провела ремонт асфальта на одной из магистральных улиц в Павлодаре, требуют выплатить многомиллионную сумму за проделанную работу. Павлодарские чиновники отказываются это делать, ссылаясь на объективные обстоятельства. Указывают, что новое полотно уложили с нарушением технологии. На протяжении двух лет стороны то и дело встречаются в суде и сейчас вновь оказались на слушании, передает корреспондент BaigeNews.kz.

История с заменой асфальта по улице Катаева в Павлодаре началась в 2022 году. Тогда фирма, которая дислоцируется в другом регионе, выиграла тендер и приступила к работе. Однако местные чиновники стали высказывать претензии по качеству. Тогда в городском акимате отмечали, что уже ни раз писали подрядчику с требованиями провести работу над ошибками, но все было тщетно.

Несмотря на претензии акимата акт выполненных работ все же был подписан, но позже выяснилось, по ошибке. Некий специалист отдела ЖКХ, пока руководитель отсутствовал на работе, используя его ЭЦП подписал документ. Чиновники объясняли этот факт в суде в 2023 году.

Платить за проделанную работу по асфальтированию акимат не стал, опираясь в том числе на проведенную проверку качества работы. Подали иск в суд, чтобы подрядчика признали недобросовестным и служители Фемиды встал на сторону акимата и апелляционная коллегия тоже.

Казалось бы, спустя два года история могла быть уже закрыта, но в специализированном экономическом суде Павлодарской области приступили к рассмотрению нового иска. Подрядчик все же требует отдать "заработанные" более 300 миллионов тенге.

"По решению 2022 года мой клиент был признан недобросовестным участником, но по данному делу мы сейчас обратились в касационную инстанцию. Мы считаем, что там были допущены судом процессуальные нарушения, которые влияют на суть принятого решения. Акимат утверждает, что дорога нами не была отремонтирована, тем не менее уже полтора года, на сколько мне известно, улица эксплуатируется, используется, наносится разметка. Накануне из аэропорта я специально попросил водителя проехать по улице Катаева, я считаю, что улица находится вполне в удовлетворительном состоянии", - пояснил юридический представитель подрядной организации Александр Круглов.

Юрист отмечает, что ремонт был текущий. Это значит, что подрядчик всего лишь должен был снять слой старого асфальта и на его место уложить новый. Именно это и было сделано.

Меж тем, на слушание в суде представители акимата Павлодара продолжили настаивать, что должного качества не получили. А потому платить столь внушительную сумму не обязаны.

"Ответчик указывает, что в ходе рассмотрения данного дела было установлено, что замечания, указанные в акте визуального осмотра улицы Катаева 29 ноября 2022 года устранены не были. В частности нарушения, указанные в пункте 1 акта визуального обследования не были устранены, а также не были демонтированы брусчатка и так далее", - огласила данные рассматриваемого дела судья специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области.

К рассмотрению материалов дела только приступили. Юрист подрядчика предложил провести выездное заседание, отправиться на улицу Катаева. Слушания продолжатся в июне.