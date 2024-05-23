О ситуации с заболеваемостью коклюшем и корью рассказали в Минздраве

В Казахстане в результате принятых противоэпидемических мер в мае по сравнению с апрелем отмечается снижение заболеваемости коклюшем на 55% и корью на 60%. При этом, заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, на которых приходится 90% от числа заболевших детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

В министерстве сообщили о завершении кампании по дополнительной массовой иммунизации против кори, в ходе которой на сегодня привито более 1,4 млн. человек.

"С целью обеспечения благополучной эпидемиологической ситуации по вакциноуправляемым инфекциям в стране и охраны здоровья детей выделены финансовые средства из резерва Правительства Республики Казахстан для проведения наверстывающей иммунизации среди детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день привито более 200 тыс. детей в рамках наверстывающей вакцинации.

Вместе с тем, успех программы иммунизации в стране зависит от каждого гражданина. В этой связи, обращаем внимание родителей на необходимость своевременной иммунизации детей. В случае отсутствия вакцинации, рекомендуем принять меры по получению профилактической прививки в медицинской организации по месту прикрепления.