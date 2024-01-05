Сколько новых школ построили в Казахстане на деньги коррупционеров

В Казахстане по итогам 2023 года открылись 43 школы, построенные на средства, изъятые у коррупционеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Это, как отметили в ведомстве, позволило решить в стране вопрос трёх аварийных и 13 трёхсменных школ.

"В результате ввода новых объектов образования в регионах появилось еще 54,4 тыс. новых ученических мест. Большинство из них расположены в Алматинской и Туркестанской областях – по 8 школ, а также в столице – 10 школ", - сообщили в Минпросвещения.

Всего за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Общая сумма проектов составила более 96 млрд тенге. Средства уже поступили на счета местных исполнительных органов.