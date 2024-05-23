В Казахстане ужесточают требования к кредиторам

Под председательством Спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, в ходе которого сенаторами был рассмотрен закон по вопросам защиты прав заемщиков и регулирования финансового рынка и озвучены депутатские запросы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе заседания депутатами в двух чтениях был рассмотрен Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства", который направлен на снижение чрезмерной закредитованности граждан путем ужесточения требований к кредиторам при выдаче банковских займов и микрокредитов.

В частности, Законом предусмотрен запрет на предоставление кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней, а также вводится запрет на предоставление кредита без согласия супруги или супруга. Учтены в законе и вопросы противодействия кибермошенничеству на финансовом рынке. Теперь при выдаче электронных займов банки и микрофинансовые организации обязаны проводить биометрическую идентификацию клиента.

По итогам обсуждения норм закона сенаторы концептуально его одобрили, вместе с тем, приняв решение внести в него ряд поправок, вернули закон в Мажилис.

В числе предложенных сенаторами изменений – исключение финансирования деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка из состава расходов республиканского бюджета с переходом на финансирование из бюджета Национального Банка. Также предложено продлить на 60 дней предлагаемую Законом отсрочку по погашению займа на период прохождения срочной воинской службы. Цель этой поправки – дать время уволенному в запас военнослужащему на трудоустройство и восстановление платежеспособности.