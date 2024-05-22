"Помоги, брат, спаси меня": в Усть-Каменогорске без вести пропал молодой мужчина

В Усть-Каменогорске пропал 21-летний парень: родственники рассказали, что он спрыгнул с моста, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

Родные Жандоса Баянова полагают, что парень кого-то боялся, поэтому совершил такой поступок.

Жандос Баянов 2002 года рождения последний раз выходил на связь с братом Айболом 15 мая.

По словам Айбола, в тот день Жандос был с друзьями в кафе. Кто-то написал ему, он вышел на улицу, а потом отправился к Иртышскому мосту.

"Он чего-то испугался, позвонил мне и сказал: "Помоги, брат, спаси меня". Я помчался к нему, но не успел. Очевидцы мне сказали, что кто-то уже спрыгнул с моста. Я хотел прыгнуть в реку, чтобы его вытащить, но меня забрали полицейские и отвезли в отделение. Там я пробыл до утра", - рассказал свою версию событий Айбол.

Айбол считает, что у Жандоса не было повода уходить из жизни. Парень, как говорит брат, целеустремленный, хорошо учился и через месяц должен был получить диплом, занимался спортом.

"У нас была цель, мечта: купить квартиру, чтобы порадовать маму. Отец умер, когда мы были еще маленькие. Мы долго копили деньги на жилье", - делится Айбол.

По данным ДЧС, они обследовали акваторию вплоть до Предгорного. Айбол считает, что поиски брата нужно было начинать сразу. Возможно, его можно было еще спасти.