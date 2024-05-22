"Помоги, брат, спаси меня": в Усть-Каменогорске без вести пропал молодой мужчина
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В Усть-Каменогорске пропал 21-летний парень: родственники рассказали, что он спрыгнул с моста, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.
Родные Жандоса Баянова полагают, что парень кого-то боялся, поэтому совершил такой поступок.
Жандос Баянов 2002 года рождения последний раз выходил на связь с братом Айболом 15 мая.
По словам Айбола, в тот день Жандос был с друзьями в кафе. Кто-то написал ему, он вышел на улицу, а потом отправился к Иртышскому мосту.
"Он чего-то испугался, позвонил мне и сказал: "Помоги, брат, спаси меня". Я помчался к нему, но не успел. Очевидцы мне сказали, что кто-то уже спрыгнул с моста. Я хотел прыгнуть в реку, чтобы его вытащить, но меня забрали полицейские и отвезли в отделение. Там я пробыл до утра", - рассказал свою версию событий Айбол.
Айбол считает, что у Жандоса не было повода уходить из жизни. Парень, как говорит брат, целеустремленный, хорошо учился и через месяц должен был получить диплом, занимался спортом.
"У нас была цель, мечта: купить квартиру, чтобы порадовать маму. Отец умер, когда мы были еще маленькие. Мы долго копили деньги на жилье", - делится Айбол.
По данным ДЧС, они обследовали акваторию вплоть до Предгорного. Айбол считает, что поиски брата нужно было начинать сразу. Возможно, его можно было еще спасти.
"Только 20 мая нам предоставили видео с камер, когда я отправил информацию в паблики и возник резонанс. На записи видно, что Жандос около 10 минут думал, ходил по мосту, а когда увидел бегущих полицейских, прыгнул в воду. Свидетели говорят, что инцидент произошел около 00:45. Сейчас дело завели по статье "доведение до самоубийства". Зачем он просил о помощи? Значит, кого-то боялся. Я хочу, чтобы на поиски тела отправили больше сотрудников, чтобы подключили водолазов, ведь телефон Жандоса находится где-то под водой и в нем может быть информация о том, кто писал ему перед смертью и кого он так сильно испугался", - добавил Айбол.
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