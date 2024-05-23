На пять лет осудили жительницу Семея за рекламу финпирамиды

57-летняя семейчанка, в сговоре с другими лицами, проживающими в городах Актобе, Атырау, Актау, Алматы, Семей, и Павлодар, рекламировала мобильное приложение “APPPORT” для жителей Восточно-Казахстанской области и проводила агитационную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мобильное приложение было создано в 2016-ом году жителем города Актобе. Пользователи мобильного приложения “APPPORT” получали возможность рекламировать свою продукцию, при покупке виртуальной валюты “UCREDIT”, также за регистрацию новых лиц можно было получить бонус.

"Многие граждане доверились рекламе и вложили свои денежные средства в размере от 350-ти тысяч до двух миллионов тенге. Таким образом, в период с 2016-го года по 2024-ый год, женщина со своими знакомыми обманула около двух тысяч человек, причинив им материальный ущерб на общую сумму около 2,5 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Суд признал ее виновной в совершении уголовного правонарушения и приговорил к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать управленческие должности в финансовых и коммерческих организациях на семь лет.