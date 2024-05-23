Две казахстанские школы получат статус "международной"

Сегодня, 12:07

Сегодня, 12:07

Правительство подготовило постановление "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", передаёт BaigeNews.

Статус международных школ присвоят следующим организациям образования:

учреждению образования "Казахстанская школа интеллекта";

ТОО "Spectrum International School".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.