Две казахстанские школы получат статус "международной"
Сегодня, 12:07
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Сегодня, 12:07Сегодня, 12:07
145Фото: Lixma
Правительство подготовило постановление "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", передаёт BaigeNews.
Статус международных школ присвоят следующим организациям образования:
- учреждению образования "Казахстанская школа интеллекта";
- ТОО "Spectrum International School".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.