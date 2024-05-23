  • 23 Мая, 13:13
  • BAIGENEWS

Две казахстанские школы получат статус "международной"

Сегодня, 12:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Lixma Сегодня, 12:07
Сегодня, 12:07
145
Фото: Lixma

Правительство подготовило постановление "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", передаёт BaigeNews.

Статус международных школ присвоят следующим организациям образования:

  • учреждению образования "Казахстанская школа интеллекта";
  • ТОО "Spectrum International School". 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.

Наверх