  • 23 Мая, 00:13
  • BAIGENEWS

Две статьи хотят исключить из Уголовного кодекса Казахстана

Вчера, 13:41
АВТОР
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Фото: pixabay Вчера, 13:41
Вчера, 13:41
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Фото: Фото: pixabay

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона о декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, передает BaigeNews.kz.

Представил документ депутат Абзал Куспан.

"Предложенным законопроектом декриминализируются две статьи УК, а именно 219 — незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита и статья 241 — нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности," - сказал он.

Также законопроектом предлагается две статьи частично декриминализировать. Речь идет о статьях 234 УК (Экономическая контрабанда) и  236 УК (Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин).

"Предлагается поднять порог уголовной ответственности, избавив от криминального характера, квалифицирующие признаки правонарушений в крупных размерах. То есть стартовый порог уголовной ответственности повышается до очень большой суммы. Согласно статье 234 УК, предел увеличен с 10 000 до 20 000 МРП, а по статье 236 УК – с 5 000 до 10 000 МРП", - заявил депутат.

Закон, по его словам, будет иметь обратную силу. 

"Если сегодня по этим статьям привлекаются к уголовной ответственности предприниматели, то в случае принятия закона, дела будут прекращены, а если ранее - были осужденные предприниматели, то судимость их будет снята", - отметил депутат Куспан. 

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