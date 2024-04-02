Три месяца со дня трагедии в Майкаине: возобновят ли поисковые работы

4 апреля исполнится три месяца с момента трагедии в посёлке Майкаин Павлодарской области. Двух человек и сам автобус до сих пор не обнаружили. Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков рассказал, планируется возобновить поисковые работы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По возобновлению поисковых работ – сейчас АО "Майкаинзолото" и РЦШ ПВАСС решают вопрос по экспертизе. Они должны провести кое-какие проектные работы и вынести заключение, насколько безопасно будет продолжать поисковую работу для спасателей. Если они экспертизой докажут, что безопасно, тогда, конечно, возобновятся работы", - пояснил вице-министр на брифинге в правительстве.

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев также прокомментировал ситуацию.

"Здесь достаточно типичная проблема, я вчера с акимом Павлодарской области обсуждал эту ситуацию. Конечно, есть недоинвестиции и в промышленную безопасность, и в правильную разработку этого месторождения. Этот факт надо признать. Мы будем вести диалог напрямую с акционерами по принятию на себя обязательств по промышленной безопасности и по правильной организации разработки месторождения, либо мы будем ставить вопрос о пересмотре прав недропользователя у этого конкретного инвестора", - сказал Шарлапаев.

По поводу выплаты единовременной компенсации родственникам пропавших спасателей, министр отметил, что здесь, в первую очередь, должна быть социальная ответственность работодателя.