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Три мешка осетровых рыб на 64 миллиона тенге обнаружили в камышах на реке Урал
Во время широкомасштабной рыбоохранной акции "Бекіре-2023" сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили три мешка с рыбой осетровых пород, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Находку обнаружили во время рейдов на реке Жайык в районе выхода в Каспийское море.
"В камышовой зоне было найдено 62,2 килограмма осетровых рыб. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам части 1 статьи 339 Уголовного кодекса РК, правоохранительными органами проводится досудебное расследование", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что предварительный ущерб, нанесенный рыбным ресурсам, составил 64 миллиона 377 тысяч тенге.
Рыбоохранная акция продолжается.
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