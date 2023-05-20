Три мешка осетровых рыб на 64 миллиона тенге обнаружили в камышах на реке Урал

Фото: facebook.com/fishcomitteekz

Во время широкомасштабной рыбоохранной акции "Бекіре-2023" сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили три мешка с рыбой осетровых пород, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Находку обнаружили во время рейдов на реке Жайык в районе выхода в Каспийское море.

"В камышовой зоне было найдено 62,2 килограмма осетровых рыб. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам части 1 статьи 339 Уголовного кодекса РК, правоохранительными органами проводится досудебное расследование", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что предварительный ущерб, нанесенный рыбным ресурсам, составил 64 миллиона 377 тысяч тенге.

Рыбоохранная акция продолжается.