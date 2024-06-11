Три масштабных проекта реализуют до конца осени в Кульсары

Три масштабных проекта будет реализовано в этом году в городе Кульсары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В рамках проектов будут благоустроены дворы микрорайонов города Кульсары, также запланирован ремонт внутрисельских дорог, строительство автостоянок, детских, спортивных, а также баскетбольных и футбольных площадок.

“Проектом предусмотрено создание мест отдыха для жителей. Кроме того, в 11 микрорайонах города идет строительство универсальных детских площадок, на 38 улицах – пешеходных и велодорожек. Работы на данный момент идут согласно графику”, - сообщил аким города Кадиржан Адинов.

Благоустройство в рамках проектов планируется завершить к осени текущего года.