Три клинические смерти пережил ребёнок из Атырау, проглотивший зуб

Три клинические смерти пережил ребёнок из Атырау, проглотивший свой зуб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

11 июня в 19:23 на пульт 103 поступил звонок о том, что маленький ребёнок задыхается. Бригада скорой помощи прибыла в течение пяти минут. Мальчик 2019 года рождения на момент приезда скорой был без признаков жизни.

"У ребёнка не было пульса, и он не дышал. По словам отца, 10 минут назад у него выпал нижний передний зуб, и малыш его нечаянно проглотил. Папа самостоятельно провёл сердечно-лёгочную реанимацию до прибытия бригады скорой помощи, но безуспешно. Фельдшеры приступили к реанимационным мероприятиям, подготовили все аппараты и начали расширенную сердечно-лёгочную реанимацию, после трёх циклов ребенок стал дышать", – рассказывает пресс-секретарь управления здравоохранения Айгерим Сабырова.

Однако после реанимации у ребёнка появились признаки клинической смерти и сердечно-лёгочная реанимация была продолжена. До приезда в больницу у мальчика было три остановки сердца в машине скорой помощи и столько же успешных реанимаций. В критическом состоянии он был доставлен в Атыраускую областную детскую больницу. Он находится в реанимации.