Три года в колонии проведёт кызылординец за поднятый на улице пакет
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В суде №2 Кызылорды рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в незаконном ношении оружия, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно материалам дела, подсудимый А. шёл по улице в состоянии алкогольного опьянения и, увидев лежащий на обочине полиэтиленовый пакет, поднял его, открыл и увидел там ружье 12-го калибра. Взяв пакет, он продолжил путь, но на перекрёстке был остановлен сотрудниками полиции.
Стражи порядка вызвали следственную группу, которая изъяла огнестрельное оружие.
"Приговором суда подсудимый А. признан виновным по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев. В соответствии с частями 1, 4 статьи 60 УК РК частично включена неотбытая часть наказания в виде ограничения свободы, назначенного приговором суда №2 Кызылорды от 18.07.2022 года, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года", - сообщили в суде.
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