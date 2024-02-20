Три года в колонии проведёт кызылординец за поднятый на улице пакет

В суде №2 Кызылорды рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в незаконном ношении оружия, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, подсудимый А. шёл по улице в состоянии алкогольного опьянения и, увидев лежащий на обочине полиэтиленовый пакет, поднял его, открыл и увидел там ружье 12-го калибра. Взяв пакет, он продолжил путь, но на перекрёстке был остановлен сотрудниками полиции.

Стражи порядка вызвали следственную группу, которая изъяла огнестрельное оружие.