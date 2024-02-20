  • 20 Февраля, 22:55
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Три года в колонии проведёт кызылординец за поднятый на улице пакет

Сегодня, 22:44
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 22:44
Сегодня, 22:44
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В суде №2 Кызылорды рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в незаконном ношении оружия, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, подсудимый А. шёл по улице в состоянии алкогольного опьянения и, увидев лежащий на обочине полиэтиленовый пакет, поднял его, открыл и увидел там ружье 12-го калибра. Взяв пакет, он продолжил путь, но на перекрёстке был остановлен сотрудниками полиции.

Стражи порядка вызвали следственную группу, которая изъяла огнестрельное оружие.

"Приговором суда подсудимый А. признан виновным по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев. В соответствии с частями 1, 4 статьи 60 УК РК частично включена неотбытая часть наказания в виде ограничения свободы, назначенного приговором суда №2 Кызылорды от 18.07.2022 года, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года", - сообщили в суде.

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