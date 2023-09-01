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Три года отвёл Токаев на решение задач, озвученных в Послании

Сегодня, 11:22
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Три года отвёл Токаев на решение задач, озвученных в Послании Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22
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В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  назвал принципы нового экономического курса страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность", - заявил Прездент.

Глава государства подчеркнул, что новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.

"В рамках новой экономической политики мы отойдем от практики постановки долгосрочных эфемерных целей. Все задачи, изложенные в данном Послании, должны быть решены за три год", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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