Три года отвёл Токаев на решение задач, озвученных в Послании
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В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал принципы нового экономического курса страны, передаёт BaigeNews.kz.
"Определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность", - заявил Прездент.
Глава государства подчеркнул, что новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.
"В рамках новой экономической политики мы отойдем от практики постановки долгосрочных эфемерных целей. Все задачи, изложенные в данном Послании, должны быть решены за три год", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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