Три года отвёл Токаев на решение задач, озвученных в Послании

В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал принципы нового экономического курса страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность", - заявил Прездент.

Глава государства подчеркнул, что новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.