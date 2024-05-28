Три года не могут переселить жителей аварийного дома в Жезказгане

В Жезказгане до сих пор полностью не решена проблема с аварийными домами. Сперва власти не могли найти инвестора для строительства нового дома, после жители ветхого жилья не соглашались на сумму компенсаций, обещанную за снос. Как результат вопрос переселением затянулся на целых три года. Корреспондент BaigeNews.kz поинтересовался у акима города, когда же все-таки жезказганцы отпразднуют новоселье.

Почти год назад мы писали о ситуации с аварийными домами в Жезказгане. Тогда горожане жаловались, что власти не могут найти инвесторов-застройщиков, которые будут возводить дома для переселившихся горожан. Как сообщили в акимате Жезказгана, в городе 31 многоквартирный дом находится в аварийном состоянии, из них 8 подлежат капитальному ремонту, остальные 23 будут снесены. В целом, в программу реновации было включено 138 ветхих и аварийных домов.

Переселять жителей старых домов начали в 2021 году. Тогда новое жилье получили 502 человека. Помимо этого 144 собственника получили компенсацию за свои дома на общую сумму 970 миллионов тенге.

На данный момент в городе полностью переселены жители трех домов: по ул. Жеңіс, 11, ул. Железнодорожная,19, пр. Алашахана, 24 (4-й подъезд). В доме по ул. Жеңіс,11 начаты работы по демонтажу. По программе, собственникам квартир предусмотрено предоставление равнозначных жилых квартир.

"Для этих целей мы выделили из бюджета 26 миллионов тенге на демонтаж дома по улице Женис 11. Здесь были магазины. Инвестор купил у собственников эти магазины. И по завершении демонтажа он будет строить здесь дом. Локация тут очень хорошая, спальный центр, рядом набережная", - сообщил аким города Жезказган Кайрат Шайжанов.

Вопрос с этими домами был решен еще пару лет назад. А вот жители домов по улице Абая все еще находятся в ожидании.

Александр Гончаренко живет в одном из аварийных домов уже 12 лет. Когда речь зашла о сносе, он поспешно начал готовить документы. Однако из акимата к нему никто не приходил, теперь мужчина ждет извещений от местных властей.

"Нам уже столько времени обещают компенсацию. У меня все документы в порядке. Но никто ничего еще не спрашивал у меня, ничего не двигается. Они обещали 11,7 миллиона тенге. Я, конечно, согласился. А что мне еще делать, если сносят дом… Я хочу поменять дом на квартиру с равноценной квадратурой. Но уже ни на что не надеюсь. Не верю, что это будет так быстро", - говорит Александр Гончаренко.

Однако у градоначальника по поводу жителей улицы Абая оптимистичные прогнозы. По словам Шайжанова, акимату все-таки удалось договориться с застройщиками, и в течение года жильцов ветхих домов переселят в новые квартиры.

"На улице Абая тоже появился инвестор, который начнет строительство 7-этажного дома на перекрестке улиц Байконурова - Абая. Здесь мы на переселение жителей бюджетные деньги не потратим. Мне очень важно, чтобы он в этом году завершил этот дом. Потому, что по договоренности с инвестором, жители аварийных деревянных домов будут переезжать в новое жилье. За счет бюджета не было потрачено ни одного тенге на выкуп жилья. Инвестор строит дом, люди или же соглашаются переехать, или же им будет выплачиваться компенсация в размере 250 000 тенге за один квадратный метр", - говорит аким города Жезказган.

По данным акимата в 2021 году выселившиеся из ветхого жилья по программе реновации получили компенсацию от 3,5 до 5,5 миллионов тенге. Но наследующий год ситуация осложнилась, так как жители уже других аварийных домов начали выдвигать завышенные требования по компенсации.

"Для 2021 года эта цена нормальная, люди соглашались. В 2022 году в марте, когда объявили о создании области Улытау, цены на аренду поднялись, и стоимость жилья выросла почти в два раза. Тогда из бюджета было нецелесообразно тратить деньги на выселение, и мы решили это сделать за счет инвесторов. На первой встрече люди сказали, что компенсация 5 или 8 миллионов их не устраивает, они запросили 12 миллионов. Застройщик согласился на эти условия. Но после цена увеличилась до 15 миллионов и застройщик тогда отказался. Через несколько месяцев жители согласились уже на компенсацию 13-14 миллионов. Мы застройщиков уговорили, что поможем с коммуникациями: протянем электричество, подключим КТП, даже за счёт бюджета сами поменяем здесь подстанцию. Уже договорились о встрече, но жители опять передумали", - объясняет ситуацию аким города.

Чтобы решить окончательно эту проблему, переговоры с застройщиками велись почти год. В итоге многоквартирный дом будут возводить инвесторы. Но на этом проблемы не закачиваются. Оказывается не у некоторых владельцев аварийных домов не все в порядке с документами на эту самую недвижимость.

"Процесс переговоров – это только первая часть этой затяжной проблемы. Когда люди согласились на определенную сумму, застройщик с нотариусом пришел оформлять договоры. Но тут выяснилось, что в некоторых квартирах есть обременение, аресты, неоплаченные коммунальные услуги, есть незавершённая сделка между покупателем и продавцом", - сетует градоначальник.

На сегодняшний день инвестор уже выкупил земельный участок, идет разработка проекта многоквартирного дома. По словам акима, строительство начнут ориентировочно 10 июля.

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