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Три года без автобуса: Почему рейс из Караганды в Астану так и не запустили
Жители Караганды просят вернуть междугородний рейс Караганда – Астана. Раньше по этому маршруту курсировали несколько автобусов. Три года назад, из-за пандемии они были остановлены. С тех пор рейс так и не восстановили, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.
Как объяснили в Управлении пассажирских перевозок и автомобильных дорог Карагандинской области, данный рейс был прекращен по причине нерентабельности.
"Маршрут Караганда-Астана является межобластным сообщением, организаторами которых должны выступать местные исполнительные органы Карагандинской области и города Астана. До пандемии маршрут курсировал на регулярной основе. Однако, в связи с введением ограничительных мер связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также увеличением количества такси, произошел отток пассажиров и на сегодняшний день маршрут не функционирует", - сообщили в ведомстве.
Фото автора.
Кстати, говоря о таксистах. Многие пассажиры возмущены их качеством обслуживания. А многие опасаются за свою безопасность. Но, приходиться добираться до столицы на такси за неимением автобусных маршрутов.
"Я вообще редко езжу в Астану, и была удивлена, что транспортного сообщения нет уже три года. И люди не говорят об этой проблеме. Я написала запрос в министерство. И на странице акима в Instagram. Ведь это областной центр и столица, кто-то едет на учебу, кто-то по работе, кому-то в больницу, кому-то к родственникам или едет просто полюбоваться столицей. Раньше всегда автобусы были полные", - говорит Анна Колесникова.
Другая жительница Караганды часто бывает в Астане по работе. Женщина говорит, что услуги такси не могут полноценно заменить автобусы, хотя бы, потому что такие поездки не всегда бывают безопасными.
"Но так как поездки иногда получаются спонтанными, на поезд я заранее не могу купить билеты, а день в день их и не бывает. Поэтому приходится пользоваться услугами такси. Честно говоря, каждый раз это квест какой-то. Во-первых уходит много времени, так как таксисты набирают людей. Во-вторых, они ездят на большой скорости, чтобы успеть в день хотя бы два раза съездить туда и обратно. Как-то раз один водитель сказал, что курсирует между Астаной и Карагандой по 3-4 раза в сутки. Это же небезопасно!", - сетует жительница Айнур Алиева.
Между Астаной и Карагандой курсирует множество частных извозчиков. В основном они отъезжают от автовокзала. Помимо этого желающие могут найти попутное авто на популярном мобильном приложении. Это создает большую конкуренцию для официальных перевозчиков, говорят в управлении пассажирских перевозок и автомобильных дорог.
"Управлением на постоянной основе проводятся конкурсы на право обслуживания маршрутов, однако ввиду отсутствия потенциальных перевозчиков конкурсы признаются несостоявшимися. Необходимо отметить, что в конкурсе могут принять участие любые физические и юридические лица способные организовать перевозки и соответствующие установленным требованиям", - добавили в ведомстве.
Мы решили проверить слова управления, и промониторили их сайт. Да, действительно, есть объявление о конкурсе на пассажироперевозку по этому направлению. Ближайший конкурс на право обслуживания маршрутов регулярных внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров и багажа состоится 5 июля текущего года.
Вместе с тем, на отсутствие автобусного рейса по данному маршруту жалуются и жители сел, расположенных по пути следования.
"Я живу в ауле. Нам вдвойне труднее добираться до Астаны. Когда повезет, мы едем с частниками через приложение. Но так как аул наш небольшой, иногда не бывает попутных машин. Тогда приходится сперва добраться до Караганды за 2 000 тенге, а потом отсюда сесть на такси до Астаны. В праздничные дни они "заряжают" цены. Ну а куда деваться приходится ехать и за 7 000 тенге", - говорит сельчанин Малик Оспанов.
Надо отметить, что в Законе "Об автомобильном транспорте" прописаны требования и регламент по пассажироперевозкам. В статье 13п.5 данного закона, где прописаны компетенции уполномоченного органа, прописано, что:
"Уполномоченный орган организует регулярные международные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, согласовывает расписание движения по маршрутам указанных перевозок".
На это в управлении снова напомнили про конкурсы, которые проводятся ими регулярно. Однако желающих обслуживать рейс Карагнада – Астана пока не нашлось.
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