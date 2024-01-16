Три главные причины недоверия к китайскому автопрому у казахстанцев, назвал эксперт

Китайские автопроизводители в последние годы захватили рынок Казахстана. Однако в вопросе покупки автобрендов из Поднебесной, казахстанцы разделились на два фронта, одни не задумываясь, приобретают китайские машины с хорошей комплектацией и за более низкую цену, другие смотрят на такую покупку весьма скептически. Аналитик Freedom Finance Global Ансар Абуев назвал основные причины подобного недоверия, передает BaigeNews.kz.

По данным Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана, общее количество проданных китайских авто первого эшелона по узнаваемости (HAVAL, JAC, Changan, EXEED, Geely, Jetour, TANK, Omoda) составило 30 228 штук, или четверть всех проданных авто в Казахстане с января по сентябрь 2023 года. Это немного не дотягивает до уровня Chevrolet (31 948 автомобилей), который находится на втором месте по продажам после Hyundai.

Также китайские автомобили являются лидерами автокредитования.

Как отметил Ансар Абуев, имеются три причины недоверия к китайскому автопрому.

Первое - вопрос надёжности. Пока этот вопрос не имеет ответа, поскольку большинству проданных авто необходимо пройти минимальный рубеж в 100 тысяч километров пробега, чтобы выявить все основные проблемные места. Однако тут стоит отметить, что среди решений китайских инженеров часто встречаются не полностью собственные наработки, а копии устоявшихся технологий немецкого автопрома. Например, автомобили Geely используют наработанные технологии Volvo. Некоторые модели полностью копируют технологии Audi или BMW.

Довольно часто озвучиваются сомнения касательно поведения авто зимой – насколько устойчив кузов к износу и какова общая стойкость лакокрасочного покрытия. Текущая зима должна предоставить часть ответов.

Второе – отсутствие запчастей и мастеров по части китайских авто.

"Заводы-производители не выпускают достаточного количества запчастей, во многом ввиду того, что модельный ряд автомобилей довольно широк и часто обновляется. В случае серьёзной поломки владельцу китайского автомобиля придётся ждать запчасть довольно длительный период, поскольку на рынке сейчас присутствуют в основном "расходники" по типу тормозных колодок или топливных фильтров", - сказал Ансар Абуев.

Аналитик считает, что данный вопрос может быть частично решён увеличением количества авто и появлением рынка вторичных запчастей, однако для этого также требуется время.

"Другим решением может быть строительство новых профильных заводов по сборке авто. Работа в данном направлении сейчас ведётся со стороны Astana Motors, которая объявила о строительстве мультибрендового завода мелкоузловой сборки Chery, Haval и Changan с запуском продаж первых авто с конвейера в I квартале 2025 года", - подчеркнул Абуев.

Третье - слабая ликвидность на вторичном рынке. Аналитик отметил, что среди автомобилистов распространено мнение о том, что китайские машины быстро теряют в цене, когда выходят на вторичный рынок, даже при минимальных показателях пробега