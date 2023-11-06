Три дня искали пропавшего мужчину в горах Алматы

Более 70 спасателей и волонтёров, четыре беспилотника и кинологи три дня искали в горах Заилийского Алатау заблудившегося туриста, передаёт BaigeNews.kz.

Утром 4 ноября (в субботу) 52-летний мужчина ушёл в горы. Примерно через 10 часов он позвонил на пульт 112 ДЧС Алматы и сообщил, что находится в районе водопада Аюсай-3: "видит город с высоты и не может самостоятельно спуститься с крутого склона".

На вызов направили специалистов Службы спасения "109" с КСП БАО, оперативную группу Республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчёт.

"Спасатели ночью обследовали все три водопада в ущелье, где мог находиться пострадавший. Департаментом по ЧС Алматы был развёрнут оперативный штаб. В поисково-спасательных работах задействовано 36 человек, три кинологических расчёта, два беспилотных летательных аппарата. Спасатели применяли альпинистское снаряжение", - сообщили в ДЧС.

Утром 5 ноября к спасательной операции присоединилась группа волонтёров Добровольной Службы спасения. Также привлекли дополнительные силы спасателей РОСО, в том числе один кинологический расчёт.

"Поиски мужчины не прекращались. После обследования второго водопада, спасатели обследовали третий - в сторону ущелья "Проходное". Авиаборт Казавиаспаса МЧС РК был приведён в готовность, однако сложный рельеф и густая растительность не позволяли заметить движение на склонах, поэтому работали дроны и командно-штабная машина ДЧС Алматы", - пояснили в ведомстве.

6 ноября в 9:58 в ущелье Аюсай выше третьего водопада вторая группа волонтёров заметила активно жестикулировавшего человека. Спасатели направились ему навстречу со стороны "Космостанции". Мужчину с гор ещё не спустили.