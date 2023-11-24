Три детских сада открылись в Атырау в один день
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Сразу три детских сада открыли свои двери в Атырау. До конца 2023 года в городе откроется еще шесть детских садов на 1 740 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауской области.
Каждый детский сад рассчитан на 290 мест, работой будут обеспечены 26 сотрудников.
"Уже в этом году в области в рамках проекта государственно-частного партнерства было построено девять детских садов, три из которых сданы в пользование сегодня, остальные – до конца года. Дети – это наше будущее. Со стороны государства будут созданы все необходимые условия для формирования образованного, воспитанного, конкурентоспособного поколения", – сказал аким Атырауской области Серик Шапкенов, принявший участие в открытии детского сада "Береке".
Детский сад оборудован столовой, спальной, игровой комнатами, кабинетами воспитателей, логопеда и психолога, тренажерным залом, оснащенным современным оборудованием. Продукты питания на кухне хранятся в отдельных холодильниках в соответствии с санитарными требованиями. А в кабинете врача есть лекарства, необходимые для оказания первой помощи детям.
По информации акимата области, до конца года в Атырау откроется еще шесть детских садов на 1 740 детей, потребность в местах в учреждениях дошкольного воспитания снизится на 15,2%.
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