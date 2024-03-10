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Три человека погибли от отравления угарным газом в ВКО

Сегодня, 19:19
АВТОР
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pixabay Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19
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Фото: pixabay

В МЧС РК рассказали о несчастных случаях, которые привели к гибели трёх человек в ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

"8 марта в Уланском районе ВКО в жилом доме без признаков жизни обнаружена женщина 1950 года рождения. Также в первую городскую больницу с признаками отравления угарным газом доставлен её сын 1973 года рождения. Причина -  несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, а именно-неочищенный дымоход", — сообщили в МЧС.

Второй случай, по информации спасателей, произошёл в Шемонаихинском районе 10 марта. В селе Камышенка от отравления угарным газом скончались дома женщина 1965 года рождения и её сын 1989 года рождения. Кроме того, с места происшествия в тяжёлом состоянии госпитализирован другой её сын — 1986 года рождения. Причина произошедшего – задымление печи.

 

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