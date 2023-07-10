Третий случай заражения ККГЛ закончился смертью в Кызылординской области

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В Кызылординской области от конго-крымской геморрагической лихорадки скончался 32-летний житель Шиелийского района. За последние две недели это уже третий случай заражения с летальным исходом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Санврачи отмечают рост активности клещей. Регион расположен в природном очаге заболевания. В зоне риска – 106 населённых пунктов.

С начала года, после укуса клеща, за медицинской помощью обратились свыше 600 человек. 29 из них госпитализированы с подозрением на конго-крымскую геморрагическую лихорадку, в 10 случаях диагноз подтвердился.

На месте очага инфекции проведены профилактические работы. Специалисты ведут разъяснительную работу среди населения.

"Во всех трёх случаях к летальному исходу привело несвоевременное обращение пациентов к врачу. При появлении первых клинических симптомов конго-крымской геморрагической лихорадки люди занимаются дома самолечением и попадают на больничную койку уже в тяжёлом состоянии. Это говорит о слабой разъяснительной работе среди населения", - заявил замруководителя областного Управления здравоохранения Жангельды Шайымбетов.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что препараты для дезинсекции клещей активны от двух недель до месяца. Жители населённых пунктов, расположенных в зоне риска, должны быть предельно осторожны. Особенно те, кто занимается животноводством. Им рекомендуют проводить противоклещевую обработку раз в месяц.



