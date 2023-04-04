Третьи сутки не могут потушить пожар в Атырауской области

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

Для борьбы с огнём привлекли вертолёт.

Третий день не могут потушить возгорание камыша на побережье Каспийского моря в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В работах задействованы сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям региона, местных исполнительных органов и работники РГП "АқЖайық" - более 70 человек и 20 единиц техники.

Пока удалось ликвидировать возгорание на более чем 80 гектарах. Общая площадь пожара составляет 89,5 гектара.

"Тушение возгорания осуществляется комбинированным способом. Там, где отсутствует доступ пожарной техники из-за заболоченной местности, применяются ранцевые огнетушители и хлопушки в пешем порядке. На других участках, где возможен проезд, используется пожарная техника. С 17:00 4 апреля задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" с водосливным устройством", - сообщили в МЧС РК.

Уже осуществлено 20 сбросов воды по три тонны каждый.

Мониторинг пожарной обстановки на территории области находится на особом контроле.