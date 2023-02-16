Тренера обвиняют в избиении подростков в ЗКО

Фото: astanatv.kz

Скандал в детской спортивной школе - родители обвинили тренера по самбо в избиении детей. Как наставник несколько раз ударил подростков в грудь и по голове, сняла камера видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Родителей шокировала причина, по которой наставник распустил руки. Оказывается накануне спортсмены перешли к другому тренеру по самбо.

"Тренер не имел права бить детей. Можно было на словах объяснить им свою позицию. Никто не отправляет своего ребенка на занятия спортом, где бы над ним издевался педагог. Поэтому мы с родителями пошли в полицию и написали заявление. Тогда тренер извинился перед нами. И мы его простили, ведь у него семья, дети", - сказала мать одного из воспитанников Сауле Уалиахметова.

В полиции составили административный протокол.

"По статье 73 прим. 2 части 1 Кодекса об административных правонарушениях. В управление туризма и спорта ЗКО направлено представление о принятии мер в отношении данного тренера по рассмотрению его поведения и применении мер дисциплинарного характера", - сообщила сотрудник пресс-службы департамента полиции ЗКО Дарига Мажитова.

Инцидентом заинтересовались в управлении физической культуры и спорта. В ведомстве намерены провести свое расследование, по результатам которого принять меры вплоть до увольнения.