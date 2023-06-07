Тренер по каратэ, побивший детей в Есике, публично извинился

Фото: Almaty.tv

В Алматинской области, в городе Есик, оскандалившийся тренер по каратэ принес публичные извинения родителям побитых детей. На днях мужчина прославился в соцсетях неординарными методами воспитания. Прямо на тренировках он занимался рукоприкладством, за что в отношении него - завели уголовное дело. Об этом сообщили в районной прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Скандальный инцидент произошел в спортзале одного из государственных садиков Есика. Тренер по каратэ хотел приструнить непослушных детей, но переборщил, и использовал запрещенный удар ногой и отцовский подзатыльник.

Родители других воспитанников детсада до сих пор пребывают в шоке. Они считают поведение сэнсэя недопустимым и требуют его наказать.

"Как он мог распускать руки? Даже мы родные родители не бьем наших детей, какое он право имеет? Он же понимает, с кем работает, дети бывают непоседливыми. Нельзя так делать", - возмутилась родительница Жулдыз Сагатбекова.

Не оценило такой метод воспитания и руководство садика. Тренеру по каратэ объявили строгий выговор.

"Он работает у нас с января этого года. Мы были в шоке, когда увидели по камерам, как он обращается с детьми. Когда он устраивался на работу, он принес все справки с наркологии и психдиспансера. То есть, он адекватный человек. Фархат - заслуженный спортсмен района. Не знаем, что на него нашло. Состояние детей хорошее. Никаких ссадин и синяков нет", - сообщила воспитатель Айжан Тубекбаева.

Впрочем, нашлись и те, кто выступил в защиту тренера - это спортсмены и родители. Мол, он крепкий мужчина и бить детей по-настоящему не стал бы.

"Я считаю, что тренера обвиняют напрасно. Я сама с 8 лет обучаюсь у него. Выигрывала республиканские конкурсы по каратэ. Да, иногда он жестокий, но справедливый. Фархат агай учит нас дисциплине. Родители же знали, куда отдавали детей. Это спорт и такое бывает", - отметила жительница города Есик Карлыгаш Юсупова.

Выяснилось, что оскандалившийся работник детсада уволился по собственному желанию. Об этом сообщили в районном отделе образования. Сам же мужчина заявил, что очень раскаивается в содеянном.

"Приношу свои извинения детям и их родителям. Всем, кого обидел. Я просто разнимал детей. Я неоднократно просил их успокоиться, а они дрались между собой. Сильный бил слабого. Вот я и растаскал их. Но умысла навредить им у меня не было", - признался тренер Фархат Мусабеков.

Несмотря на раскаяния в полиции завели уголовное дело. Инцидент находится на особом контроле у прокуроров.

"Управлением полиции Енбекшиказахского района начато досудебное расследование по статье 140 части 2 УК РК. В отношении воспитателя, совершившего данное деяние. Данной статьей уголовного кодекса предусмотрен административный штраф в размере 160 МРП, а также исправительные работы до 160 часов", - сообщил заместитель прокурора Енбекшиказахского района Айдос Жумабаев.

В детский сад, где и произошел инцидент, прокуроры теперь планируют наведаться с проверкой.