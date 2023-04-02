Тренажёр для людей после инсульта изобрели павлодарские школьники

Фото: 24.kz

Павлодарские школьники изобрели тренажёр для реабилитации людей, перенёсших инсульт. Разработка удостоилась призового места на республиканском медицинском конкурсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Старшеклассники Назарбаев интеллектуальной школы создали программно-управляемый комплекс. Он позволяет автоматизировать процесс реабилитации после инсульта. Качество и прогресс в реабилитации отслеживается при помощи мобильного приложения.

Изобретением школьников заинтересовались в Казахстанско-Британском университете, где одному из авторов проекта выдали специальный грант.

Научного признания удостоились ещё двое молодых изобретателей. Один из них придумал "бионическую руку".

"Уникальность нашего проекта заключается в том, что мы разработали систему из трёх разных устройств, которые помогают собрать собственный набор из тренажёров. То есть, как нам известно, после инсульта у людей повреждаются разные мышцы, разные навыки. Поэтому каждый человек должен иметь у себя свой уникальный набор тренажеров и реабилитационных средств. Поэтому мы помогаем им с этим", — объяснил автор проекта Шахназар Сайлаукан.

О своём проекте рассказал и другой юный изобретатель Мирас Бари.