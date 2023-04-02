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Тренажёр для людей после инсульта изобрели павлодарские школьники
Павлодарские школьники изобрели тренажёр для реабилитации людей, перенёсших инсульт. Разработка удостоилась призового места на республиканском медицинском конкурсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Старшеклассники Назарбаев интеллектуальной школы создали программно-управляемый комплекс. Он позволяет автоматизировать процесс реабилитации после инсульта. Качество и прогресс в реабилитации отслеживается при помощи мобильного приложения.
Изобретением школьников заинтересовались в Казахстанско-Британском университете, где одному из авторов проекта выдали специальный грант.
Научного признания удостоились ещё двое молодых изобретателей. Один из них придумал "бионическую руку".
"Уникальность нашего проекта заключается в том, что мы разработали систему из трёх разных устройств, которые помогают собрать собственный набор из тренажёров. То есть, как нам известно, после инсульта у людей повреждаются разные мышцы, разные навыки. Поэтому каждый человек должен иметь у себя свой уникальный набор тренажеров и реабилитационных средств. Поэтому мы помогаем им с этим", — объяснил автор проекта Шахназар Сайлаукан.
О своём проекте рассказал и другой юный изобретатель Мирас Бари.
"Мой проект является тем, как можно заменить бионическим протезом руки. Главная его цель это заменить или симулировать движения человеческой кисти. Она может быть полезна в сфере протезирования, дистанционного управления, манипулирования и, в целом, она имеет очень много применений", — говорит школьник.
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