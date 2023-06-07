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  • Трехлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Усть-Каменогорске
Сегодня, 01:08
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Сегодня, 01:08
170

Трехлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Усть-Каменогорске

Трагедия произошла по улице им. Куленова. Ребенок погиб от падения из окна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области факт подтвердили. Там сообщили подробности происшествия:

"Пятого июня из окна пятого этажа жилого дома по неосторожности выпал трехлетний ребенок, который от полученных травм скончался на месте. Начато досудебное расследование. Обстоятельства выясняются", - прокомментировали в полиции.

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Сегодня, 01:08
170
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