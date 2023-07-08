Трех человек в Актау экстренно госпитализировали после приёма у кардиолога

Фото: предоставили в областной многопрофильной больнице

В Актау прошел день открытых дверей в рамках "Всемирного дня кардиолога", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в пресс-службе областной многопрофильной больницы, кардиологи учреждения провели консультации и диагностические исследования. Обратившимся определяли уровень холестерина и сделали ЭКГ бесплатно.

"Очень важно, чтобы население не только обращалось к нам, когда заболевание уже прогрессирует, но и приходило просто обследоваться и проверять результаты анализов в профилактических целях. Сегодня мы хотим привлечь как можно больше наших жителей. Осмотр поможет выявить болезнь, а некоторых сможет заставить задуматься о своем здоровье", - сказала заведующая консультативно-диагностической поликлиники МОМБ Жанар Байманова.

Всего бесплатный прием посетил 31 пациент. В ходе медицинских осмотров были выявлены заболевания на ранних стадиях. Это позволит своевременно провести лечение.

"Трое из пациентов по результатам осмотра были направлены в отделение экстренной медицинской помощи. Практически все пациенты имели проблемы с сердечно-сосудистой системой. В связи с выявленными сложными патологиями было рекомендовано направить этих пациентов в республиканские центры, где им будет оказана высокоспециализированная помощь. Также на приеме побывали пациенты с нарушениями ритма сердца, которым ранее было проведено оперативное лечение. Сейчас им необходима коррекция. Нами даны рекомендации", - сказала заместитель директора МОМБ, внештатный кардиолог УЗ Мангистауской области Аргуль Разбекова.

Посетившие кардиологов пациенты остались довольны приемом.

"Пришел проконсультироваться, так как были тревожные симптомы. Сильно волновался на приеме, но врач меня успокоила, дала рекомендации, направила на лечение в столицу. Сказала, что через месяц можно снова прийти и оценить результаты лечения. Очень грамотный специалист. Настроение улучшилось. Я очень доволен сегодняшним мероприятием, чувствуется забота о нас, пациентах. Большая благодарность организаторам", – рассказал местный житель Иван Румянцев.

Всего по Мангистауской области на учете с сердечно-сосудистыми заболеваниями состоят 100 тысяч человек.