Требования к кандидатам в депутаты Сената озвучили в ЦИК

Фото: senate.parlam.kz

В Центральной избирательной комиссии назвали требования к кандидатам на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 14 января 2023 года, передает BaigeNews.kz.

Депутатом Парламента может быть лицо:

- состоящее в гражданстве Республики Казахстан и постоянно проживающее на ее территории последние 10 лет; достигшее 30 лет;

- имеющее высшее образование;

- стаж работы не менее пяти лет; постоянно проживающее на территории соответствующего региона не менее трех лет.

Как сообщил член ЦИК Константин Петров, не имеют право избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишениях свободы по приговору суда.

"В соответствии с Конституционным законом о выборах, выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК проводится двумя способами. Первое: на сессиях областного, городского, районных маслихатов. На них политические партии и иные общественные объединения через своих представителей маслихатов предлагают кандидатуры в депутаты Сената Парламента РК. При этом от нескольких маслихатов может быть выдвинут и один кандидат. Второй способ: это в порядке самовыдвижения граждан. Кандидат в депутаты Сената должен быть поддержан не менее, чем 10 процентами голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, маслихат города республиканского значения или столицы республики, но не более чем 25% голосов от выборщиков от одного маслихата. Поддержка выборщиков удостоверяется сбором их подписей. Каждый из выборщиков вправе поставить свою подпись в поддержку только одного кандидата. Подпись после регистрации кандидата в депутаты Сената отзывается только на основании решения суда", - сообщил он.

Какие документы необходимо предъявить кандидатам в депутаты Сената:

- справки органов государственных доходов о сдаче кандидатом и его/её супругом/супругой декларацией о доходах и имущества

- документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса, который составляет 900 тысяч тенге, это 15 минимальных заработных плат, которые сейчас составляют 60 тысяч тенге.

Выдвижение кандидатов начинается со дня следующего за днем назначения. Сегодня в газетах "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда" опубликован текст указа. Выдвижение начинается с завтрашнего дня и заканчивается в 18:00 за месяц до дня голосования.

Регистрация кандидатов начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18:00 за 20 дней до дня голосования.