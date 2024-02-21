Требования для поступления в военные вузы изменили в Казахстане

Начальник Департамента военного образования и науки Министерства обороны Жумабек Ахметов в Службе центральных коммуникаций рассказал, что план по набору в военные институты Казахстана в этом году увеличен и теперь превышает 800 человек, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Жумабека Ахметова, требования для поступления в этом году в изменены. В военные вузы будут принимать тех, кто набрал в общей сумме более 50 баллов на ЕНТ. Абитуриенты по-прежнему должны набрать как минимум по семь баллов по профилирующим предметам, а по грамотности чтения и письма теперь достаточно и трёх баллов.