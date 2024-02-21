  • 21 Февраля, 12:40
  • BAIGENEWS

Требования для поступления в военные вузы изменили в Казахстане

Сегодня, 12:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
istock Сегодня, 12:09
Сегодня, 12:09
65
Фото: istock

Начальник Департамента военного образования и науки Министерства обороны Жумабек Ахметов в Службе центральных коммуникаций рассказал, что план по набору в военные институты Казахстана в этом году увеличен и теперь превышает 800 человек, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Жумабека Ахметова, требования для поступления в этом году в изменены. В военные вузы будут принимать тех, кто набрал в общей сумме более 50 баллов на ЕНТ. Абитуриенты по-прежнему должны набрать как минимум по семь баллов по профилирующим предметам, а по грамотности чтения и письма теперь достаточно и трёх баллов.

"Данными правилами предусмотрена возможность поступления в военные институты солдат-срочников. Вы знаете, у нас активно продвигается программа "Срочник 2.0" без вступительных экзаменов и учета результатов ЕНТ. Квота на их поступление составляет 25% от общего плана набора. Также вносятся изменения в приказы министра обороны в части продления сроков приема документов местными органами военного управления до 10 июня. Сдача документов – в период с 15 про 31 июля. А прием граждан и военнослужащих в военные институты –  с 1 по 20 августа", – рассказал Жумабек Ахметов. 

Самое читаемое

Наверх