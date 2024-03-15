Трассы закрыты в четырёх областях Казахстана
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Движение транспорта ограничили из-за непогоды на семи дорогах республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Акмолинской области из-за снега, низовой метели, ограничения видимости, ветра и гололёда закрыт проезд по участку трассы "Екатеринбург-Алматы" - от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области - для грузового и общественного автотранспорта.
В Карагандинской области ограничение действует на четырёх отрезках дорог общей протяжённостью 556
километров:
1. "Кызылорда-Павлодар" - Караганда - граница Павлодарской области;
2. "Екатеринбург-Алматы" - граница Акмолинской области - ПВП Темиртау;
3. "Караганда-Аягоз-Бугаз" - Караганда - Каркаралы;
4. "Кызылорда-Павлодар" - граница Улытауской области - Топар.
В Павлодарской области закрыта дорога "Кызылорда-Павлодар" от границы Карагандинской области до Шидерты.
В области Улытау также закрыта трасса "Кызылорда-Павлодар" - от посёлка Атасу до границы Карагандинской области.
На автодорогах республиканского значения задействовано 611 единиц техники и 1 250 человек.
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