Трассы закрыты в четырёх областях Казахстана

Движение транспорта ограничили из-за непогоды на семи дорогах республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области из-за снега, низовой метели, ограничения видимости, ветра и гололёда закрыт проезд по участку трассы "Екатеринбург-Алматы" - от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области - для грузового и общественного автотранспорта.

В Карагандинской области ограничение действует на четырёх отрезках дорог общей протяжённостью 556

километров:

1. "Кызылорда-Павлодар" - Караганда - граница Павлодарской области;

2. "Екатеринбург-Алматы" - граница Акмолинской области - ПВП Темиртау;

3. "Караганда-Аягоз-Бугаз" - Караганда - Каркаралы;

4. "Кызылорда-Павлодар" - граница Улытауской области - Топар.

В Павлодарской области закрыта дорога "Кызылорда-Павлодар" от границы Карагандинской области до Шидерты.

В области Улытау также закрыта трасса "Кызылорда-Павлодар" - от посёлка Атасу до границы Карагандинской области.

На автодорогах республиканского значения задействовано 611 единиц техники и 1 250 человек.