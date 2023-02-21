Трассы закрыли в трёх регионах Казахстана

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Из-за непогоды перекрыты несколько участков дорог в трёх регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

В Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов транспорта на дороге "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" с 89 по 234 километры, участок от села Жургенова до границы Костанайской области.

В Карагандинской области движение для грузового и общественного транспорта ограничили на трассе "Екатеринбург- Алматы" с 1610 по 1854 километры, участок от посёлка Аксу-Аюлы до Балхаша.

В Костанайской области введено ограничение для всех видов транспорта на дороге "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", от границы Актюбинской области до посёлка Денисовка.