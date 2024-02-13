Трассы закрыли в Акмолинской области из-за непогоды
Сегодня, 21:08
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Сегодня, 21:08Сегодня, 21:08
85Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов
Из-за порывистого ветра, низовой метели и ограничения видимости до 50 метров на территории СКО закрыто движение для всех видов транспорта на участках дорог республиканского значения в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
С 20:40 невозможно проехать по трассам "Кокшетау – Рузаевка" от Кокшетау до границы СКО, "Жезказган – Петропавловск" - от посёлка Бузулук до границы СКО, "Екатеринбург - Алматы" - от границы СКО до посёлка Жаксы.
С 21:30, по данным АО "НК КазАвтоЖол", планируется закрытие движения для всех видов автотранспорта на участке дороги республиканского значения "Жезказган – Петропавловск" - от границы Костанайской области до Державинска.
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