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Трассы закрыли в Акмолинской области из-за непогоды

Сегодня, 21:08
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baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов Сегодня, 21:08
Сегодня, 21:08
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Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов

Из-за порывистого ветра, низовой метели и ограничения видимости до 50 метров на территории СКО закрыто движение для всех видов транспорта на участках дорог республиканского значения в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

С 20:40 невозможно проехать по трассам "Кокшетау – Рузаевка" от Кокшетау до границы СКО, "Жезказган – Петропавловск" - от посёлка Бузулук до границы СКО, "Екатеринбург - Алматы" - от границы СКО до посёлка Жаксы.

С 21:30, по данным АО "НК КазАвтоЖол", планируется закрытие движения для всех видов автотранспорта на участке дороги республиканского значения "Жезказган – Петропавловск" - от границы Костанайской области до Державинска.

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