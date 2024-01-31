  • 31 Января, 01:56
  • BAIGENEWS

Ряд трасс закрыли на юге Казахстана из-за непогоды

Сегодня, 01:05
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 01:05
Сегодня, 01:05
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Фото: pexels.com / иллюстративное

Автодвижение по дорогам республиканского значения ограничили в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал нацкомпании "ҚазАвтоЖол".

По состоянию на 31 января 00.10 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на семи участках автодорог.

Алматинская область, три участка

1."Алматы-Ташкент-Термез" км. 59-143, уч. с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл.  84 км. 

2."Алматы-Шелек-Хоргос" км. 24-254, уч. пункт взимания платы-гр.Жетысуской обл. 230 км. 

3."Алматы-Усть-Каменогорск" км. 25-124, уч. ПВП-гр.Обл.Жетысу 99 км.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (снег, понижение температуры воздуха).

Жамбылская область, два участка

1."Алматы-Ташкент-Термез" км. 143-238, уч. гр.Алматинской обл.- с.Кайнар.  95 км. 

2."Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-212, уч. с.Кенен  с.Кордай.  53 км.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области).

Кызылординская область  один участок

 "Самара-Шымкент" км. 1802-2055, уч. г.Кызылорда.-гр.Туркестанской обл. 253 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (снег с дождем, при минусовой температуре).

Туркестанская область — один участок

1. "Самара-Шымкент" км. 2055-2082, уч. гр. Кызылординской обл.-с.Шорнак. 27 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Кызылординской области).

Оперативная информация по закрытым участкам размещена на сайте компании www.qaj.kz в разделе "Ситуационный центр", в мобильном приложений Sapar. Также работает круглосуточный call-центр по короткому номеру 1403.

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