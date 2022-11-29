Трассы перекроют в двух областях Казахстана

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Из-за мороза ограничат движение на трассах в Абайской и Восточно-Казахстанской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативную информацию АО "НК "КазАвтоЖол".

"29 ноября с 19:00 в Абайской и Восточно-Казахстанской областях прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 30 градусов и более. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения с 19:00 будет ограничено движение дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на всех республиканских автодорогах вышеперечисленных регионов", - сказано в сообщении.

Пользователей республиканских трасс просят корректировать маршрут заранее, не выезжать на дальние расстояния и внимательно следить за изменениями погоды.