Трассу закрыли в ВКО из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на одной из трасс республиканского значения в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин для всех видов автотранспорта закрыта дорога "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" на отрезке от села Ушановское до города Алтай.

На дорогах республиканского значения задействовано 293 единиц техники и 321 человек.