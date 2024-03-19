Трассу закрыли в ВКО из-за непогоды
Сегодня, 21:51
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Сегодня, 21:51Сегодня, 21:51
93Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на одной из трасс республиканского значения в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин для всех видов автотранспорта закрыта дорога "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" на отрезке от села Ушановское до города Алтай.
На дорогах республиканского значения задействовано 293 единиц техники и 321 человек.
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