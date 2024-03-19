  • 19 Марта, 22:23
  • BAIGENEWS

Трассу закрыли в ВКО из-за непогоды

Сегодня, 21:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 21:51
Сегодня, 21:51
93
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на одной из трасс республиканского значения в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин для всех видов автотранспорта закрыта дорога "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" на отрезке от села Ушановское до города Алтай.

На дорогах республиканского значения задействовано 293 единиц техники и 321 человек.

 

Самое читаемое

Наверх