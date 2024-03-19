Трассу в Актюбинской области спасли от перелива талых вод

В Актюбинской области возникла угроза перелива на участке автодороги республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

"18 марта в 18:00 в Шалкарском районе на 232-м километре автодороги республиканского значения Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз (20 километров от города Шалкар) возникла угроза перелива талых вод из-за интенсивного снеготаяния и притока талых вод, а также перелива через дорожное полотно из-за работ по обслуживанию нефтепровода", — сообщили в "КазАвтоЖоле".

Были предприняты срочные меры для предотвращения перелива — привлекли девять дорожных рабочих, четыре единицы специальной техники и уложено 300 мешков песка. В результате к 19:00 угроза перелива талых вод устранена, обеспечена безопасность автодороги.

"Важно отметить, что данный участок дороги был передан на баланс республики только в прошлом году, что подчёркивает важность оперативных действий в обеспечении безопасности на дорогах нашей страны", — отметили в компании.