Транзит газа через Казахстан - возможность обеспечения топливом восточного и северного регионов РК

Россия через Казахстан будет поставлять природный газ в Узбекистан. Запуск транзита через магистральный газопровод "Средняя Азия - Центр" состоялся 7 октября во время рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Москву. Какие дополнительные перспективы открывает проект? Что от его реализации получает Казахстан? И в каких отраслях можно усилить партнёрство? Эти и другие вопросы BaigeNews.kz обсудил с директором узбекского Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёром Эргашевым.



- Бахтиёр Исмаилович, Касым-Жомарт Токаев назвал запуск транзита российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана историческим событием, которое открывает ещё одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений между странами, поднимая на качественно новый уровень стратегическое сотрудничество и взаимодействие в области энергетики Казахстана, России и Узбекистана. Какие на Ваш взгляд перспективы у данного проекта?

- Реализация газового соглашения о поставках природного газа из России в Узбекистан транзитом через территорию Казахстана действительно очень серьёзный проект, который имеет не только экономическое, но и политическое, и геополитическое значение. Впервые газ из России пошёл в страны Центральной Азии, в частности в Узбекистан. Это первое. РФ становится игроком на центральноазиатском газовом рынке, а если брать шире, то на энергетическом рынке. Второе, Узбекистан, который в силу демографических причин, роста населения и экономики, потребности со стороны экономики на природный газ всё больше и больше будет заинтересован в поставках газа, в импорте продукции. И этот газ может поступать в нашу республику реально только из двух источников - это Туркменистан и Россия.

Российский газ будет проходить через территорию Казахстана транзитом. Значит появляется ещё большая связка, взаимозависимость между Узбекистаном и Казахстаном в этих вопросах. Узбекистан только будет наращивать, увеличивать объёмы закупа природного газа, особенно в период пиковых нагрузок на газоподачу в отопительный осенне-зимний период.

Дефицит в этот период особенно сказывается. И я думаю этот дефицит будет заполняться российским и туркменским газом. При этом объёмы российского газа больше. На осенне-зимний период 2023-2024 годов из России планируется поступление 2,8 миллиарда кубометров природного газа, а из Туркмении около полутора миллиардов кубометров.

Что получает Узбекистан, понятно - газ, который ему нужен. Что получает Казахстан? Он получает транзитные поступления от перекачки природного газа по трубопроводу "Центральная Азия – Центр" в реверсном режиме. Кроме этого, есть более долгосрочные аспекты, которые тоже нужно рассматривать. В частности, возможность проведения отдельного газопровода из России через Казахстан до Хоргоса, с выходом на китайский СУАР (Синьцзян-Уйгурский автономный район), что тоже важно и интересно как для России, так для Китая и для Казахстана. Потому что это не только транзитные деньги, но и возможность газификации восточного и северного регионов РК, которые сейчас слабо газифицированы.

Есть ещё один момент. И Казахстан, и Узбекистан, согласно договоров, после 2012 года, когда китайцами был построен газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Кыргызстан, по которому сейчас поставляется не менее 50 миллиардов кубических метров природного газа в год, в обмен отправляли часть своего природного газа Китаю. То есть Китай получал не деньги за построенный трубопровод, а природный газ. И Казахстан, и Узбекистан заинтересованы в том, чтобы увеличить внутреннее потребление газа и весь свой природный газ использовать на свои внутренние потребности для населения и экономики. Поэтому около 15-20 миллиардов кубических метров природного топлива, которые поставляли две страны в Китай, вполне возможно могут быть замещены российским газом.

Если после 2025 года, например Узбекистан, собирается перестать экспортировать природный газ, то в этом случае выпадающие объёмы узбекского газа могут быть заполнены, либо Туркменистаном, либо Россией. И в этом случае, если страны смогут договориться (имеется ввиду Туркменистан, Россия, Китай), то выпадающие объёмы узбекского казахского экспорта природного газа могут быть заполнены или РФ, или Туркменистаном.

То есть появляется ещё один позитивный аспект от реализации газового проекта РФ-РК-РУз, и у этого проекта есть свои перспективы. Таким образом, этот проект, как я уже говорил, не только экономический, но и геополитический.

- На какой стадии сотрудничество Казахстана и Узбекистана находится сегодня? В какой сфере, по вашему мнению, партнёрство развивается наиболее динамично?

- Анализируя структуру экономики Казахстана и Узбекистана, я всегда отмечал то, что экономики двух соседних, братских республик не являются конкурентами почти ни в одной отрасли. Они являются взаимодополняемыми, начиная с сельского хозяйства, и заканчивая промышленным производством. Казахстанская мука – в Узбекистан, узбекские фрукты и овощи – в Казахстан, узбекский текстиль – в вашу страну, казахстанский уголь и нефть, а также металлы из Караганды – в нашу.

То есть нет ни одной отрасли, где бы они конкурировали. Если, к примеру, Казахстан конкурирует с Россией на рынке пшеницы и муки, этого нет в отношениях между Узбекистаном и Казахстаном. Тоже самое добыча и экспорт нефти. Здесь Казахстан и Россия больше выступают конкурентами, чем партнёрами. У них есть определённые и в чём-то различающиеся интересы как по маршрутам поставки, так и по объёмам, по рынкам, куда идёт казахстанская и российская нефть. Этого нет в отношениях между Казахстаном и Узбекистаном.

Даже по урану, Казахстан добывает 40 процентов ежегодного мирового объёма урана, а Узбекистан - пять процентов. При этом, если подумать, две страны могут объединить усилия в вопросах добычи, производства и экспорта урана. Две республики, имея 45 с лишним процентов от общего объёма производства урана, могли бы здесь серьёзно сотрудничать. Они не являются конкурентами. У них уже давно распределены ниши, рынки и так далее. Поэтому здесь я тоже не вижу конкуренции, а наоборот, возможности для развития.

- Какие перспективы укрепления взаимоотношений между Казахстаном и Узбекистаном имеются?

- И Казахстан, и Узбекистан сейчас реализуют политику ускоренной индустриализации на новом этапе, в новых форматах. Обе страны заинтересованы в развитии цепочек добавленной стоимости, в развитии высокомаржинальных перерабатывающих производств, уход от целевой направленности экспорта. В рамках этого, конечно же, вопросы промышленной кооперации в различных отраслях играют всё большую роль.

В частности, Узбекистан и Казахстан начинали плотное хорошее сотрудничество в области автомобилестроения. Сейчас эти проекты немного зависли, но я убеждён, что они будут реанимированы и реализованы уже на более высоком уровне. Несомненно, тот же COVID показал, что странам региона нужно развивать совместные цепочки в фармацевтической отрасли, производить какой-то минимум продукции на региональном уровне, в Центральной Азии, чтобы не зависеть от поставок извне. И я думаю, фармацевтика будет одним из направлений сотрудничества, особенно, если к этому подключится Турция, как об этом было несколько раз заявлено в рамках Организации тюркских государств. Это те отрасли, взаимодействие в которых может стать локомотивом регионального сотрудничества в Центральной Азии.