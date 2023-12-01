Транссексуал – иностранец оказывал интимные услуги в Атырау
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В Атырау сотрудники полиции выявили сауну, где оказывали интимные услуги 8 жительниц различных регионов страны - Шымкента, Алматы и Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как отметили в полиции, в отношении администратора возбуждено уголовное дело по ст. 309 УК РК, то есть по факту организации или содержания притонов для занятия проституцией и их содержания.
"В ходе мероприятия "Правопорядок" также был выявлен транссексуал - гражданин Республики Таджикистан, 1997 года рождения, прибывший в нашу страну в ноябре и мужчина, оказывающий интимные услуги девушкам посредством интернет-сайта.
Собранные документы о выдворении иностранного гражданина переданы в управление миграционной службы", - говорится в сообщении.
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