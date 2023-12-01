Транссексуал – иностранец оказывал интимные услуги в Атырау

В Атырау сотрудники полиции выявили сауну, где оказывали интимные услуги 8 жительниц различных регионов страны - Шымкента, Алматы и Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в полиции, в отношении администратора возбуждено уголовное дело по ст. 309 УК РК, то есть по факту организации или содержания притонов для занятия проституцией и их содержания.

"В ходе мероприятия "Правопорядок" также был выявлен транссексуал - гражданин Республики Таджикистан, 1997 года рождения, прибывший в нашу страну в ноябре и мужчина, оказывающий интимные услуги девушкам посредством интернет-сайта.

Собранные документы о выдворении иностранного гражданина переданы в управление миграционной службы", - говорится в сообщении.