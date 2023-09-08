Трансформация КТЖ и развитие логистики: как будут исполнять поручение президента

Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана заявил о необходимости развивать транспортную инфраструктуру. Президент подчеркнул, что Казахстан со временем должен стать полноценной транспортно-логистической державой. Для этого даже создано отдельное ведомство – министерство транспорта. Как будут исполнено поручения президента? Какие решения и нововведения будут предприниматься для того, что Казахстан стал транспортно-логистической державой? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Новая концепция развития транспортного потенциала

В начале этого года была принята концепция о развитии транспортного потенциала Казахстана. Она будет действовать до 2023 года. Как сообщили в минтранспорте, в ней учтены последние изменений в мировой логистике. Помимо того, что планируется увеличить транзитный грузопоток, концепция включает в себя и модернизацию дорог.

Председатель комитета транспорта министерства транспорта РК Али Сембекулы сообщил BaigeNews.kz, что задача концепции увеличить грузопоток на 40 процентов.

"Также предусмотрены модернизация до восьми тысячи республиканских автодорог, ремонт до 30 тысяч километров дорог местного значения, устранение "узких" мест в инфраструктуре, увеличение пропускной способности, обновление подвижного состава, приобретение морского торгового флота, обновление воздушных судов, создание региональных транзитных авиахабов и создание приграничных торговых хабов", - сказал Али Сембекулы.

Токаев в послании также остановился на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ). Он пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. Президент сказал, что объем перевозок по этому маршруту может быть увеличен в пять раз, но для этого нужно объединить усилия со странами-партнёрами.

В минтранспорте сообщили, что для повышения объёма перевозок по маршруту будут развивать мультимодальную логистику. Это повысит ВВП до 2030 года.

"В основные задачи по развитию данного направления входят – создание логистического паспорта и зеленого коридора для транзита товаров с высокой стоимостью. Внедрение уполномоченного экономического оператора, ускорение программы контейнеризации, оптимизация правил автоперевозок, цифровизация таможенных процедур и другое", - сообщил Али Сембекулы.

Помимо этого, привлекаются инвестиции, расширяется международное сотрудничество Казахстана, подчеркнул председатель комитета транспорта.

При этом есть проблема, обмеление Каспийского моря может повлиять на планы развития ТМТМ. Поэтому специалисты уделяют этому особое внимание.

"В перспективе данный фактор несет в себе негативные эффекты для перевозки грузов. В связи с этим нами предложено провести совместную комплексную оценку строительства инфраструктурных проектов через Каспий, включающую проведение маркетингового анализа, а также транспортной доступности и прочих факторов", - сказал Али Сембекулы.

Трансформация КТЖ

В Послании президент отдельно остановился и на деятельности КТЖ. По его словам, компания нуждается в обновлении. Её необходимо трансформировать в полноценную транспортно-логистическую компанию. Для этого уже утверждена новая бизнес-модель КТЖ, которая усилит логистику, сообщили в минтранспорта.

Также в КТЖ делают акцент на сотрудничестве с такими зарубежными компаниями как PSA, Abu Dhabi Ports Group, Shandong Port Group, HUAWEI, Yildirm Group, Port of Lianyungang. Предприняты меры по развитию логистических услуг в Китае и Европе.

"В Сияне создано совместное предприятие ООО "Китайско-казахстанская торгово-логистическая компания". Цель создания предприятия - совместное развитие грузового терминала. Ожидается, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. В целях развития коммерческой работы за рубежом принято решение об открытии офисов в крупных провинциях и городах административного значения Китая", - сказал Али Сембекулы.

Он добавил, что работа по трансформации АО "НК "ҚТЖ" продолжается. Так, во втором полугодии ключевыми задачами будут вопросы внедрения цифрового торгового коридора, завершение процедуры закупок проекта "Единый центр обслуживания клиентов".