Транзитный потенциал Казахстана Токаев назвал стратегическим

Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал ключевые направления в рамках реализация транспортно-логистического потенциала Казахстана, , передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Стратегическое значение имеет полноценная реализация транспортно-логистического потенциала. Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется стремительный рост торговых потоков из Китая в Европу, Россию, Центральную Азию и обратно", - заявил Глава государства.

Он отметил, что Казахстан находится на перекрестке путей, связывающих глобальные север и юг, запад и восток.

"Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. Транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. В условиях активной конкуренции нам предстоит оперативно решить ключевые проблемы данной отрасли", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что в первую очередь следует реализовать ряд крупных железнодорожных проектов, таких как "Достык – Мойынты", "Бахты – Аягоз", "Дарбаза – Мактаарал", обводная линия Алматы. В транспортной сфере Казахстан продолжит сотрудничество с Россией и Китаем.

"Важную роль в укреплении нашего транзитного потенциала призван сыграть Транскаспийский маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Для этого нужно объединить усилия со странами партнерами – Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что предстоит построить новый "сухой порт" на переходе "Бахты", ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль Среднего коридора.