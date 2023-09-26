Трансфер по Боровому стал доступен для пассажиров поездов в Казахстане

Трансфер по Боровому с 27 сентября будет доступен для всех пассажиров поездов АО "Пассажирские перевозки", передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках работы по развитию интермодальных перевозок с 27 сентября "Пассажирские перевозки" расширяет услугу "Трансфер по Боровому" для своих пассажиров, прибывающих на станцию Курорт Боровое. Путешественники, прибывающие поездами №47/48 Атырау-Астана, №83/84 Караганды-Самара, №105/106 Алматы-Петропавловск, №113/114 Алматы-Казань, №139/140 Павлодар-Пресногорьковская, 145/146 Караганды-Омск, №623/624 Астана-Петропавловск, могут воспользоваться услугой и получить возможность проезда по фиксированным ценам до курортных мест", - сообщили в компании.

Стоимость услуги – 500 тенге за место в электроавтобусе и 2000 тенге за салон в электротакси.

Транспорт будет ожидать на привокзальной площади.