Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бывший президент США Дональд Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Политика номинировала член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни. По ее мнению, основанием для выдвижения на соискание такой награды является содействие подписанию "Авраамовых соглашений", заключённых в 2020 году.

Речь идёт о соглашениях, которые достигли Израиль, ОАЭ и Бахрейн, сообщил телеканал Fox News. Тенни заявила, что усилия бывшего американского лидера на этом направлении "беспрецедентны и до сих пор не получили должного признания" со стороны Нобелевского комитета.

В феврале 2021 года депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира. Мадисон объяснил, что политик стал первым за последние 30 лет президентом Соединенных Штатов, кто не начал новых войн.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения".

Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля среди арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

Действующий президент США Джо Байден предупредил избирателей об опасностях, грозящих, по его словам, стране в случае возвращения к власти Дональда Трампа. Байден назвал Трампа "фундаментальной угрозой американской демократии" и напомнил о нападении на Капитолий.