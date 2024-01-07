Байден назвал Трампа угрозой демократии

В своей первой предвыборной речи 2024 года президент США Джо Байден предупредил избирателей об опасностях, грозящих стране в случае возвращения к власти своего вероятного оппонента Дональда Трампа. Байден назвал Трампа "фундаментальной угрозой американской демократии" и напомнил о нападении на Капитолий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

"Продолжит ли демократия быть священной миссией Америки, — это самый актуальный вопрос нашего времени (…) В нем вся суть выборов 2024 года", — подчеркнул нынешний президент в своей эмоциональной речи.

Трамп в свою очередь резко отреагировал на нее во время выступления перед своими сторонниками в штате Айова. Он назвал ее "жалкой страшилкой" и сказал, что Байден сам — угроза демократии.

"Послужной список Байдена — это непрерывная череда [проявлений] слабости, некомпетентности, коррупции и провалов", — заявил Трамп.

В своей речи Байден вернулся к теме, которую он поднимал снова и снова в последние годы. На этот раз он привел в пример нападение на Капитолий 6 января 2021 года, чтобы обосновать свою точку зрения.

В тот день сторонники Трампа ворвались здание Капитолия, в котором заседает Конгресс США, чтобы помешать законодателям утвердить победу Байдена на президентских выборах 2020 года. Это произошло за две недели до того, как он должен был вступить в должность.

Трамп — самый вероятный кандидат на пост президента США от Республиканской партии — часто повторяет ложное утверждение о том, что выборы 2020 года были у него украдены.

Бывший президент даже пытался представить нападение 6 января как "прекрасный день" в своих публичных выступлениях. Он называл участников штурма "патриотами" и политическими заключенными и обещал помиловать их, если вернется в Белый дом.

Взяв под прицел эту риторику Трампа, Байден в своей речи обвинил его в попытке "украсть историю", при этом около 40 раз назвав своего соперника по имени.