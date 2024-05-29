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  • BAIGENEWS

Трамп продал самолет из-за больших судебных расходов

Сегодня, 08:32
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teleqraf.com Сегодня, 08:32
Сегодня, 08:32
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Фото: teleqraf.com

Бывший президент США Дональд Трамп продал один из частных самолетов, передаёт BaigeNews со ссылкой на МТРК "Мир" . Такое решение он принял на фоне юридических проблем.

Данное воздушное судно экс-президент часто использовал во время предвыборной кампании в 2016 году. Его купил строительный магнат из Израиля и донор Трампа Мердад Моайеди за 10 миллионов долларов.

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