Трамп продал самолет из-за больших судебных расходов

Бывший президент США Дональд Трамп продал один из частных самолетов, передаёт BaigeNews со ссылкой на МТРК "Мир" . Такое решение он принял на фоне юридических проблем.

Данное воздушное судно экс-президент часто использовал во время предвыборной кампании в 2016 году. Его купил строительный магнат из Израиля и донор Трампа Мердад Моайеди за 10 миллионов долларов.