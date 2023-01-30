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Трагедия в Шымкенте: ребёнок утонул в бассейне популярного фитнес-клуба Сегодня, 13:58
360
Сегодня, 13:58
360

Трагедия в Шымкенте: ребёнок утонул в бассейне популярного фитнес-клуба

В Шымкенте в бассейне популярного фитнес-клуба утонул ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщается на странице городского ДЧС в Instagram.

Мальчик остался без присмотра взрослых. Глубина бассейна - 1,2 метра.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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#Шымкент #ребенок #утонул #бассейн
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:58
360
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